Uno studio suggerisce che la rigidità muscolare, uno dei sintomi principali del Parkinson, potrebbe offrire indicazioni utili per comprendere meglio la malattia. La rigidità si manifesta con una resistenza al movimento dei muscoli e rappresenta un segno distintivo del disturbo. Ricercatori stanno analizzando come questo sintomo possa essere collegato ai processi neurologici sottostanti, ma attualmente non ci sono conclusioni definitive sui meccanismi coinvolti.

La rigidità muscolare è uno dei sintomi più comuni del morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa che colpisce circa 300mila persone in Italia ed è sempre più diffusa nel mondo. Proprio questo sintomo, però, potrebbe aiutare i ricercatori a comprendere meglio la malattia e a sviluppare strumenti più precisi per le diagnosi e le terapie future. Lo spiega uno studio pubblicato su Brain e coordinato da Antonio Suppa – direttore dell’Unità di Malattie Neurodegenerative del Dipartimento di Neuroscienze Umane della Sapienza di Roma – che si è concentrato su alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra rigidità muscolare e Parkinson. In particolare, i ricercatori hanno cercato di capire come migliorare la valutazione della rigidità muscolare nei pazienti ammalati e come si sviluppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che legame c'è tra Parkinson e rigidità muscolare?

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7 Ejercicios para Parkinson: Mejora tu Rigidez muscular, Movilidad, Temblor y Postura.

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