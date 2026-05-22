Il mondo della Nascar è in lutto per la scomparsa di Kyle Busch, avvenuta a 41 anni. Durante un test nel simulatore di gara, il pilota ha smesso di rispondere, senza altro seguito. Kyle Busch era noto per aver vinto due volte la Cup Series e per aver stabilito il record di vittorie nelle tre serie nazionali della Nascar. La notizia ha suscitato grande sorpresa e shock tra appassionati e colleghi.

Il mondo della Nascar è sotto choc. È morto a 41 anni Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e detentore del record di vittorie nelle tre serie nazionali della Nascar. La stella dei motori made in Usa ha accusato un malore nella giornata di mercoledì: stava effettuando dei test nel simulatore di gara Chevrolet a Concord quando ha smesso di rispondere ed è stato trasportato in un ospedale di Charlotte. La famiglia ha comunicato che Busch era stato ricoverato a causa di una “ grave malattia “. Poche ore dopo, la tragica notizia. Busch era il fratello minore di Kurt Busch, membro della Hall of Fame della Nascar. Lascia la moglie Samantha e i figli Brexton e Lennix. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Kyle Busch, stella del Nascar: il pilota ha smesso di rispondere mentre stava effettuando un test nel simulatore di gara

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NASCAR Star Driver Kyle Busch Has Died at 41 years old minutes ago!

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