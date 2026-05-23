La gara NASCAR a Charlotte è stata sospesa a causa del maltempo, dopo il lutto per un pilota deceduto. I tecnici devono ora pianificare il recupero dell’evento, mentre rimane incerto chi sostituirà la Chevrolet numero 7 in pista questa sera. La sospensione ha interrotto le qualifiche e le prove, con le autorità che attendono condizioni meteorologiche favorevoli per riprendere le attività. La data di ripresa non è ancora stata comunicata.

? Domande chiave Come faranno i tecnici a gestire il rinvio della gara?. Chi sostituirà il numero 7 Chevrolet in pista stasera?. Quali misure ha adottato la NASCAR per i tifosi rimasti?. Quando potrà riprendere la Cup Series dopo il maltempo?.? In Breve Gara Truck riprogrammata per le ore 21:00 di sabato 23 maggio.. Piloti coinvolti nel rinvio sono Layne Riggs, Kaden Honeycutt, Ty Majeski e Brandon Jones.. Adesivo Rowdy sui caschi degli ufficiali per onorare la memoria del pilota.. Biglietti per Truck e categoria O'Reilly validi per entrambi gli eventi senza costi extra.. La pioggia battente ha costretto la NASCAR a rimandare per la seconda volta la gara dei Truck a Charlotte Motor Speedway questo sabato 23 maggio, bloccando le attività dopo il tragico annuncio della scomparsa di Kyle Busch. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charlotte, NASCAR bloccata dal maltempo dopo il lutto per Busch

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