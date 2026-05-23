cerca di rubare in un ristorante e si nasconde dietro un frigo arrestata

Una donna senza fissa dimora, con precedenti specifici, è stata fermata dalla Polizia di Stato di Bergamo dopo aver tentato di rubare in un ristorante di via Papa Giovanni XXIII. La donna si era nascosta dietro un frigorifero nel locale, ma è stata intercettata e arrestata. L’intervento è avvenuto poco dopo che i dipendenti avevano segnalato il tentativo di furto.

IL FERMO. La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato una donna italiana senza fissa dimora, con numerosi precedenti specifici, ritenuta responsabile di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un ristorante di via Papa Giovanni XXIII. L’intervento delle Volanti è scattato nella mattinata di venerdì, dopo la segnalazione del titolare dell’attività, insospettito dalla presenza di una persona all’interno del locale. Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno trovato la donna ancora nascosta nel ristorante, dietro un frigorifero in cucina, e l’hanno fermata. Dalle indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è emerso che durante la notte due persone si erano introdotte nel locale dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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