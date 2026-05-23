Cerca di raggiungere lo Scoglio di Santa Rita e vieno colto da un malore | trasportato in elisoccorso

Un uomo di 30 anni, che cercava di raggiungere lo Scoglio di Santa Rita, ha avuto un malore mentre si trovava in zona. È stato soccorso dai Vigili del Fuoco, dal Servizio di Soccorso e Assistenza Sanitaria Urgente e dal personale del 118, e successivamente trasportato in ospedale con un elicottero. Le sue condizioni sono ancora considerate molto precarie.

Restano ancora molto precarie le condizioni del 30enne che ieri pomeriggio è stato messo in salvo dai soccorritori dei Vigili del Fuoco, Sasu e dal team del 118, e poi trasportato in ospedale tramite elisoccorso. Il malore è avvenuto mentre l'uomo stava salendo in direzione del "sacro" scoglio di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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