Castelli ricorda Falcone | La legalità guida la ricostruzione post sisma

Notizia in breve

Il 23 maggio, in occasione della ricorrenza dell’attentato di Capaci, Guido Castelli ha ricordato Giovanni Falcone, sottolineando che la legalità deve guidare la ricostruzione dopo il terremoto. Nella sua riflessione, ha evidenziato come questa giornata sia un momento di memoria collettiva. La dichiarazione è stata fatta ad Ancona, durante una cerimonia pubblica. Non sono stati annunciati interventi o decisioni specifiche legate a iniziative concrete.