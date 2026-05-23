Castelli ricorda Falcone | La legalità guida la ricostruzione post sisma
Il 23 maggio, in occasione della ricorrenza dell’attentato di Capaci, Guido Castelli ha ricordato Giovanni Falcone, sottolineando che la legalità deve guidare la ricostruzione dopo il terremoto. Nella sua riflessione, ha evidenziato come questa giornata sia un momento di memoria collettiva. La dichiarazione è stata fatta ad Ancona, durante una cerimonia pubblica. Non sono stati annunciati interventi o decisioni specifiche legate a iniziative concrete.
Guido Castelli ANCONA – “Il 23 maggio è una data che appartiene alla coscienza della Repubblica”. Con queste parole il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ricorda l’anniversario della strage di Capaci, rendendo omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, “barbaramente uccisi dalla mafia il 23 maggio 1992”. “In occasione della Giornata della legalità – afferma Castelli – il loro sacrificio rappresenta una ferita profonda nella storia del Paese, ma anche un’eredità morale che continua a orientare l’azione delle istituzioni”. Per il commissario, ricordare Falcone “significa affermare il valore della legalità, della responsabilità pubblica e della difesa dello Stato contro ogni forma di sopraffazione criminale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Castelli ricorda Falcone, legalità guida la ricostruzione post sisma. Il commissario: badge di cantiere contro infiltrazioni criminali #ANSA x.com
A Palermo la commemorazione della Strage di Capaci: Schifani ricorda Falcone, Morvillo e gli uomini della scorta. Contro la mafia istituzioni e cittadini siano uniti. https://www.freepressonline.it/2026/05/23/strage-di-capaci-schifani-commemora-le-vittime/ #C facebook
Castelli ricorda Falcone, legalità guida la ricostruzione post sismaIl 23 maggio è una data che appartiene alla coscienza della Repubblica. ansa.it