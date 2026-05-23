Cassazione | il lavoratore può chiedere un’audizione dopo lo scritto
Secondo una recente sentenza della Cassazione, un lavoratore può richiedere un’audizione orale anche dopo aver inviato una comunicazione scritta. Se la lettera non ha prodotto risultati, il dipendente ha il diritto di chiedere un incontro diretto con l’azienda. La richiesta di audizione può essere avanzata anche in sede legale, per ottenere l’ascolto personale. La decisione finale spetta all’azienda, ma la legge riconosce il diritto del lavoratore di essere ascoltato di persona in determinate circostanze.
? Punti chiave Cosa può fare un dipendente se la lettera scritta non basta?. Come può il lavoratore forzare l'azienda ad ascoltarlo di persona?. Perché il datore di lavoro non può rifiutare un colloquio difensivo?. Quando scatta il rischio che una sanzione disciplinare venga annullata?.? In Breve Richiesta deve avvenire entro i 5 giorni previsti dallo Statuto dei Lavoratori.. Sentenza 1984620 della Cassazione garantisce il diritto al ripensamento del dipendente.. Il datore di lavoro non può negare l'incontro se richiesto dal lavoratore.. Sanzione annullata in un caso specifico per mancata accoglimento dell'audizione orale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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