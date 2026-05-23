Caso Saab | la fuga di Camilla Fabri tra Caracas e l’Europa
Camilla Fabri è fuggita tra Caracas e l’Europa, mentre il chavismo ha deciso di isolare Alex Saab. Le autorità venezuelane indagano su possibili collegamenti tra le attività di riciclaggio e la fuga della donna. Le indagini si concentrano su come i flussi finanziari siano stati gestiti e se ci siano stati tentativi di nascondere denaro attraverso operazioni illegali. La vicenda coinvolge anche questioni di sicurezza e di rapporti tra le autorità venezuelane e straniere.
? Domande chiave Perché il chavismo ha improvvisamente deciso di isolare Alex Saab? Come si intrecciano le indagini per riciclaggio con la fuga in Europa? Chi ha ordinato l'effettiva espulsione di Camilla Fabri dal Venezuela? Quali prove collegano i flussi finanziari di Saab alla moglie in Italia??? In Breve Jorge Rodríguez e Diosdado Cabello accusano Saab di falsificazione documenti venezuelani. Camilla Fabri è indagata in Italia per presunto riciclaggio di denaro. Ipotesi espulsione da Ca . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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