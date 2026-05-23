Caso Saab | la fuga di Camilla Fabri tra Caracas e l’Europa

Notizia in breve

Camilla Fabri è fuggita tra Caracas e l’Europa, mentre il chavismo ha deciso di isolare Alex Saab. Le autorità venezuelane indagano su possibili collegamenti tra le attività di riciclaggio e la fuga della donna. Le indagini si concentrano su come i flussi finanziari siano stati gestiti e se ci siano stati tentativi di nascondere denaro attraverso operazioni illegali. La vicenda coinvolge anche questioni di sicurezza e di rapporti tra le autorità venezuelane e straniere.