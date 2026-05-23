Caso Capaci nuovi processi | Lupo stop alla storiografia giudiziaria

Nuovi processi sul caso Capaci sono stati avviati, con l'obiettivo di riesaminare le sentenze passate. Le inchieste coinvolgono magistrati accusati di aver favorito Cosa Nostra, e si concentrano su presunte irregolarità e manipolazioni nel procedimento giudiziario. La storiografia giudiziaria rischia di essere messa in discussione, poiché le nuove indagini potrebbero portare a revisioni di decisioni definitive, creando tensioni tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Perché le nuove inchieste rischiano di scardinare le sentenze definitive?. Chi sono i magistrati accusati di aver favorito Cosa Nostra?. Come possono le nuove ipotesi cambiare la memoria storica di Capaci?. Quali prove collegano i nuovi processi al filone mafia-appalti?.? In Breve Salvatore Lupo avverte contro ipotesi che sostituiscono la responsabilità di Cosa Nostra.. Procuratore Salvatore De Luca accusa i magistrati Natoli e Pignatone di favoreggiamento.. Nuove inchieste a Caltanissetta indagano il filone mafia-appalti seguito da Falcone e Borsellone.. La Commissione Antimafia ha audito il procuratore De Luca su nuovi depistaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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