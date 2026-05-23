Capriano FdI rompe con Sala | no al sostegno per la riconferma

Il partito di centrodestra ha deciso di non sostenere la candidatura di Sala per la riconferma, rompendo con la lista che lo supportava. Questa decisione ha generato un dissenso tra gli alleati, lasciando incerto chi potrà raccogliere i voti del centrodestra alle prossime elezioni. La scelta di abbandonare la lista di Sala ha portato a un cambiamento nelle alleanze e nelle strategie di voto del blocco di centrodestra.

? Domande chiave Perché la scelta della lista di Sala ha scatenato il dissenso?. Chi potrà raccogliere i voti del centrodestra dopo il distacco?. Come influirà il rinnovamento del consiglio sugli equilibri del comune?. Quali sono le reali motivazioni dell'ambiguità contestata da Fratelli d'Italia?.? In Breve Giuseppe Stringa Basile guida la lista Insieme per migliorare a Capriano del Colle.. Solo due consiglieri della precedente amministrazione Sala sono stati confermati nella nuova lista.. La rottura di Fratelli d'Italia apre margini elettorali per la lista di Stringa Basile.. Il circolo locale di Fratelli d’Italia a Capriano del Colle ha ufficializzato la decisione di non sostenere Sala, il sindaco uscente che punta alla riconferma con una lista priva di appartenenze partitiche dirette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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