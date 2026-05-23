Capaci il dolore del parroco | La nostra famiglia fu colpita

Notizia in breve

Il parroco ha appreso della morte del cugino attraverso una telefonata ricevuta durante la notte. In quel momento, ha scritto su un foglio parole che non sono state rese pubbliche. La sua famiglia è stata colpita da un evento tragico, e il sacerdote ha espresso il suo dolore pubblicamente, sottolineando il legame familiare con la vittima. La notizia ha suscitato commozione tra i presenti e ha portato alla luce il lutto che coinvolge la sua famiglia.