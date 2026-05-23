Capaci il dolore del parroco | La nostra famiglia fu colpita
Il parroco ha appreso della morte del cugino attraverso una telefonata ricevuta durante la notte. In quel momento, ha scritto su un foglio parole che non sono state rese pubbliche. La sua famiglia è stata colpita da un evento tragico, e il sacerdote ha espresso il suo dolore pubblicamente, sottolineando il legame familiare con la vittima. La notizia ha suscitato commozione tra i presenti e ha portato alla luce il lutto che coinvolge la sua famiglia.
? Punti chiave Come ha fatto il parroco a scoprire la morte del cugino?. Cosa ha scritto il sacerdote sul foglio durante la notte?. Perché le parole di Rosaria Costa hanno scosso i detenuti?. Quale legame ha unito il lutto di Schifani a quello di Bachelet?.? In Breve Il parroco Cesare Rattoballi celebrò il matrimonio di Vito Schifani e Rosaria Costa.. La notizia del decesso raggiunse il sacerdote la mattina del 24 maggio.. Rosaria Costa chiese perdono ai colpevoli durante i funerali nella chiesa di San Domenico.. Paolo Borsellino incontrò Rattoballi in procura il 17 luglio per riflessioni spirituali.. A Palermo, il 23 maggio 1992, la notizia della strage di Capaci ha colpito direttamente la famiglia del sacerdote Cesare Rattoballi, che si trovava a Piana degli Albanesi per un convegno regionale degli scout. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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