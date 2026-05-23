Oggi le autorità hanno acceso luci tricolori per ricordare le vittime della scorta uccise nell’attentato a Capaci, avvenuto nel 1996. La cerimonia si è svolta nel luogo dell’attacco, un punto strategico pianificato con precisione dai clan mafiosi. Sono stati ricordati i membri della scorta che persero la vita durante l’attacco, considerato uno dei momenti più drammatici contro la criminalità organizzata. Nessuna persona è stata nominata pubblicamente durante la commemorazione.

? Punti chiave Chi sono le vittime della scorta che oggi vengono ricordate?. Dove si è svolto l'attacco pianificato con precisione chirurgica dai clan?. Come ha trasformato Anas l'illuminazione di un ponte lontano da Capaci?. Perché il tricolore ha sostituito il viola sulle infrastrutture siciliane?.? In Breve Ministri Piantedosi e Nordio commemorano le vittime insieme al dirigente Anas Cicero.. Vittime ricordate includono Francesca Morvillo e gli agenti Schifani, Dicillo e Montinaro.. Anas illumina il ponte San Giuliano a Caltanissetta con il tricolore italiano.. Commemorazione avviene 34 anni dopo l'attentato nello svincolo di Capaci sulla A29. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaci, i Ministri a Capaci: luci tricolore per onorare Falcone

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