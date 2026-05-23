A Palermo, 34 anni dopo, circa 2000 studenti si sono riuniti in marcia per ricordare il giudice Falcone. Gli studenti provenienti da Biella e Terni partecipano all’evento. Alle 17:58 sono previsti momenti di silenzio in vari punti della città. La manifestazione si svolge in diverse zone, coinvolgendo studenti di diverse età e provenienze. L’obiettivo è commemorare la vita e il lavoro del magistrato ucciso nella strage di Capaci.

?? Punti chiave Chi sono gli studenti che arriveranno da Biella e Terni? Dove si svolgeranno i momenti di silenzio alle 17:58? Quali istituzioni guideranno la marcia verso il Palazzo di Giustizia? Cosa accadrà alla Caserma Lungaro durante la cerimonia ufficiale??? In Breve 25 istituzioni scolastiche e 2000 studenti partecipano al corteo verso il Tribunale. Cerimonia ufficiale alla Caserma Lungaro con il Ministro Matteo Piantedosi e il prefetto Pisani. Minuto di silenzio alle 17:58 presso la Stele . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaci, 34 anni dopo: 2000 studenti in marcia a Palermo per Falcone

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