Cane morde un ragazzo a Barcola il padrone si dà alla fuga

Notizia in breve

Un ragazzo è stato morso da un cane mentre passeggiava nella pineta di Barcola, vicino al Barachin. Il giovane ha avvertito un dolore intenso alla coscia e ha subito chiesto aiuto. Il proprietario del cane si è allontanato immediatamente dalla scena senza tentare di fermarsi o fornire assistenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno medicato il ragazzo. La polizia ha avviato le indagini.