Cane morde un ragazzo a Barcola il padrone si dà alla fuga

Da triesteprima.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo è stato morso da un cane mentre passeggiava nella pineta di Barcola, vicino al Barachin. Il giovane ha avvertito un dolore intenso alla coscia e ha subito chiesto aiuto. Il proprietario del cane si è allontanato immediatamente dalla scena senza tentare di fermarsi o fornire assistenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno medicato il ragazzo. La polizia ha avviato le indagini.

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Stava camminando per la pineta quando, arrivato all'altezza del Barachin de Barcola, ha sentito un dolore lancinante alla coscia. È la ricostruzione che i testimoni danno di quanto accaduto oggi pomeriggio, 23 maggio, a un ragazzo sulla ventina, che non si sarebbe accorto di nulla fino a quando. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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