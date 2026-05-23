Campobasso bimba di un anno e mezzo investita dal padre | è gravissima

Una bambina di un anno e mezzo è stata investita accidentalmente dal padre sotto casa a Campobasso. La bambina è stata trasportata all'ospedale pediatrico di Ancona e si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire i fatti.

Una bimba di un anno e mezzo è stata investita in maniera accidentale da suo padre, sotto casa. E' stata trasferita all'ospedale pediatrico di Ancona ed è in condizioni gravi Paura aCampobassodove una bambina di 22 mesi è stata investita sotto casa dal padre, per sbaglio. Attualmente è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all’esterno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un’auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata investita dall’auto del padrea Portocannone, in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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