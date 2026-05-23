Camera di Commercio Reggio | FP CGIL denuncia irregolarità sulle carriere

La FP CGIL ha segnalato irregolarità nelle carriere dei dipendenti presso la Camera di Commercio di Reggio. Secondo la denuncia, sarebbero stati manipolati i criteri di valutazione e avanzamento, con il regolamento che esclude chi ha esperienze lavorative diverse rispetto ai requisiti stabiliti. La questione riguarda le modalità di assegnazione delle progressioni di carriera e le eventuali discriminazioni nei confronti di alcuni dipendenti. La denuncia solleva dubbi sulla trasparenza e correttezza delle procedure interne.

? Domande chiave Come sono stati manipolati i criteri per le carriere dei dipendenti?. Perché il regolamento esclude chi ha esperienze lavorative diverse?. Chi sono i responsabili della gestione delle graduatorie contestate?. Quali sentenze potrebbero annullare le decisioni della Camera di Commercio?.? In Breve Procedura avviata oltre sei mesi fa per progressioni verticali di circa 30 dipendenti.. Regolamento contestato per limitare l'ammissibilità alle sole mansioni del ruolo specifico.. Possibile ricorso legale basato su precedenti giurisprudenziali del Tar Lazio 2024 e 2025.. Critiche alla gestione della Governance Politica e del Segretario Generale dell'ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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