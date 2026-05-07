Il calciomercato del Milan si è concluso senza il riscatto di Ibrahimovic dall’Ajax. Dopo una stagione in prestito, il calciatore svedese torna così a Milano. La trattativa tra le due società non ha portato all’accordo desiderato, e l’attaccante rimarrà nella rosa del club rossonero. La decisione chiude ufficialmente il prestito, lasciando in sospeso il futuro del giocatore in vista della prossima stagione.

L'avventura di Maximilian Ibrahimovic presso le file dell'Ajax sembra essere giunto al termine. Secondo quanto riferito dal portale VoetbalPrimeur, il club olandese dei 'lancieri', non sarebbe orientato ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il giovane figlio d'arte (Zlatan Ibrahimovic), perciò farà ritorno a Milano. I lunghi mesi vissuti in Olanda sono stati fortemente complicati da vari infortuni che hanno colpito il giovane. Con i biancorossi, solo quattro presenze con la primavera e una con la prima squadra, non proprio ufficiale ma in un'amichevole contro il Volendam. Il calciatore non avrebbe convinto manche durante le sedute di allenamento e, sempre secondo diverse fonti, sarebbe molto contento di far ritorno a Milano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, niente riscatto per l’Ajax: Ibrahimovic torna a Milano

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