Spalletti ha presentato cinque richieste a Elkann per rafforzare la squadra. Tra le richieste figura anche l'acquisto di Lobotka. La lista include giocatori e interventi specifici per migliorare la rosa. La società sta valutando le proposte per rendere la squadra più competitiva in vista della prossima stagione. La trattativa riguarda principalmente operazioni di mercato e investimenti sul mercato. Nessuna ufficializzazione è ancora stata comunicata ufficialmente.

Calciomercato Juve: le 5 richieste di Spalletti ad Elkann per una squadra competitiva. C’è anche Lobotka come profilo preferito per la regia. La settimana più complessa e turbolenta della stagione bianconera non ha minimamente scalfito le certezze metodologiche del proprio condottiero. L’ormai celebre “allenamento invisibile” si è regolarmente consumato anche alla vigilia di una sfida cruciale: Luciano Spalletti ha scelto di non rinnegare il suo approccio, confermando la totale fiducia nei propri principi psicologici per isolare la squadra dalle pressioni. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Tuttavia, il vero spartiacque arriverà soltanto dopo il fischio finale dell’imminente derby della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: le 5 richieste di Spalletti ad Elkann per una squadra da scudetto. C’è anche Lobotka

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RETRO-CENA JUVE: LE RICHIESTE DI SPALLETTI A ELKANN

Sullo stesso argomento

Mercato Juve, da Lobotka a Konè: ecco le richieste di Spalletti per la prossima stagionedi Luca FioreMercato Juve, la dirigenza bianconera punta a rinforzare il centrocampo con innesti mirati seguendo le direttive dell’allenatore...

Elkann conferma Spalletti. Da Alisson a un bomber, le 5 richieste di Luciano per rifondare la JuveL'allenamento "invisibile" - squadra a casa, ma sintonizzata sul lavoro - ha lasciato la Continassa al gruppo del '96, la Juventus che saliva sul...

Juventus, #Vlahovic a 40 giorni dalla scadenza: il @acmilan prepara l’offerta per portarlo da #Allegri - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

[Calciomercato] AC Milan, richieste su Leao: cosa è trapelato sul suo futuro e sul Manchester United reddit

Moggi: La rosa della Juventus è incompleta. Ci sono 5 o 6 giocatori da cambiareL'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è tornato a parlare della squadra bianconera e di tutti i difetti strutturarli che hanno accompagnato questa stagione fin dalla costruzione inizi ... calciomercato.com

Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com