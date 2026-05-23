Calciomercato Inter non solo Koné | si prova il colpo Nico Paz

Notizia in breve

L'Inter sta valutando l'acquisto di Nico Paz, oltre all'obiettivo Koné. La squadra si sta concentrando sulle prossime mosse di calciomercato, dopo aver conquistato il doppio titolo nazionale. La società sta analizzando le possibilità di portare in rosa il giovane attaccante, considerato un potenziale colpo per il futuro. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi sull'accordo.