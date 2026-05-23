Calciomercato Inter non solo Koné | si prova il colpo Nico Paz
L'Inter sta valutando l'acquisto di Nico Paz, oltre all'obiettivo Koné. La squadra si sta concentrando sulle prossime mosse di calciomercato, dopo aver conquistato il doppio titolo nazionale. La società sta analizzando le possibilità di portare in rosa il giovane attaccante, considerato un potenziale colpo per il futuro. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi sull'accordo.
Dopo essersi portata a casa la combo Scudetto – Coppa Italia l’Inter pensa già al futuro e alle prossime mosse di calciomercato. Rimane forte l’interesse su Manu Konè della Roma mentre circolano anche altri nomi tra cui quelli di Curtis Jones, Marco Palestra e il sogno Nico Paz. Proprio sul numero 10 del Como e sui possibili scenari del mercato nerazzurro è intervenuto ieri Gianluca di Marzio, presente in Regione Piemonte per la presentazione della Torino International Cup 2026. “L’Inter cambierà tanto, sarà la protagonista del mercato estivo”. Gianluca di Marzio si è sbilanciato a seguito di una domanda da parte di un giornalista locale sulle possibili protagoniste del mercato estivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Mercato InterMarotta Prova il Colpo alla Chalanoglu!
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