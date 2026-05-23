Calciomercato dilettanti Il Subbiano punta su Saini per rilanciarsi

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Subbiano ha deciso di puntare sul giocatore Saini per rafforzare la squadra e cercare di migliorare le prestazioni. A Sinalunga si sta per ufficializzare la conferma di Enrico Testini come allenatore dei rossoblù. Il tecnico aretino continuerà a guidare la squadra, che avrà ancora a disposizione in attacco Bucaletti, che ha un passato nelle giovanili dell’Arezzo. La decisione dovrebbe essere formalizzata a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Verso la fumata bianca a Sinalunga per la conferma di Enrico Testini alla guida dei rossoblù. Il tecnico aretino resterà sulla panchina del club senese ed avrà ancora a disposizione in attacco Bucaletti, un passato nelle giovanili dell’Arezzo. Il Foiano si tiene stretto Guerrini dopo la conferma del tecnico Piccirillo. Il Viciomaggio, retrocesso ai playout dalla Promozione, interrompe il rapporto di collaborazione con il tecnico Santini e si prepara a lanciare un nuovo progetto per la Prima categoria. Chi vuole tornare in Prima categoria è il Subbiano che dopo due retrocessioni consecutive potrebbe registrare l’ingresso di nuovi dirigenti. Per la panchina il nome caldo è quello di Stefano Saini (nella foto) che pochi giorni fa si è congedato dal Pratovecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calciomercato dilettanti il subbiano punta su saini per rilanciarsi
© Lanazione.it - Calciomercato dilettanti. Il Subbiano punta su Saini per rilanciarsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Calciomercato Roma, Gonzalo Garcia si avvicina: il Real punta su EndrickIl Real Madrid ha iniziato a tracciare le coordinate per l’evoluzione del proprio reparto offensivo, stabilendo una gerarchia che vede Endrick come...

Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampoCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web