Calciomercato dilettanti Il Subbiano punta su Saini per rilanciarsi
Il Subbiano ha deciso di puntare sul giocatore Saini per rafforzare la squadra e cercare di migliorare le prestazioni. A Sinalunga si sta per ufficializzare la conferma di Enrico Testini come allenatore dei rossoblù. Il tecnico aretino continuerà a guidare la squadra, che avrà ancora a disposizione in attacco Bucaletti, che ha un passato nelle giovanili dell’Arezzo. La decisione dovrebbe essere formalizzata a breve.
Verso la fumata bianca a Sinalunga per la conferma di Enrico Testini alla guida dei rossoblù. Il tecnico aretino resterà sulla panchina del club senese ed avrà ancora a disposizione in attacco Bucaletti, un passato nelle giovanili dell’Arezzo. Il Foiano si tiene stretto Guerrini dopo la conferma del tecnico Piccirillo. Il Viciomaggio, retrocesso ai playout dalla Promozione, interrompe il rapporto di collaborazione con il tecnico Santini e si prepara a lanciare un nuovo progetto per la Prima categoria. Chi vuole tornare in Prima categoria è il Subbiano che dopo due retrocessioni consecutive potrebbe registrare l’ingresso di nuovi dirigenti. Per la panchina il nome caldo è quello di Stefano Saini (nella foto) che pochi giorni fa si è congedato dal Pratovecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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