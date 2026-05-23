calciomercato dilettanti il subbiano punta su saini per rilanciarsi

Notizia in breve

Il Subbiano ha deciso di puntare sul giocatore Saini per rafforzare la squadra e cercare di migliorare le prestazioni. A Sinalunga si sta per ufficializzare la conferma di Enrico Testini come allenatore dei rossoblù. Il tecnico aretino continuerà a guidare la squadra, che avrà ancora a disposizione in attacco Bucaletti, che ha un passato nelle giovanili dell’Arezzo. La decisione dovrebbe essere formalizzata a breve.