Il Barcellona ha vinto la finale di Champions League femminile 2026, battendo il Lione a Oslo. La partita si è svolta all’Ullevaal Stadion, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni. La squadra catalana ha conquistato il titolo, mentre il Lione è stato sconfitto. La finale si è giocata in un’atmosfera intensa e coinvolgente, con entrambe le squadre che hanno mostrato un buon livello di gioco.

All’ Ullevaal Stadion di Oslo è andata in scena una finale di Champions League di calcio femminile ricca di spettacolo ed emozioni. Ancora una volta Barcellona e Lione si sono affrontate per contendersi il trofeo più prestigioso del calcio femminile europeo per club. Per la quarta volta nella storia della competizione — record condiviso — catalane e francesi si sono ritrovate una di fronte all’altra in una sfida tra due autentiche dinastie del panorama continentale, impreziosita dalla presenza di alcune delle migliori interpreti del calcio mondiale. A prevalere è stato con un 4-0 il Barça, che ha conquistato il suo quarto titolo dopo quelli del 2020-21, 2022-23 e 2023-24. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Barcellona fa sua la Champions League 2026: Lione affossato a Oslo

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HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 4 vs 2 BAYERN | UEFA Women's Champions League | WERE GOING TO OSLO!

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