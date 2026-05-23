Calcio femminile Barcellona fa sua la Champions League 2026 | Lione affossato a Oslo

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Barcellona ha vinto la finale di Champions League femminile 2026, battendo il Lione a Oslo. La partita si è svolta all’Ullevaal Stadion, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni. La squadra catalana ha conquistato il titolo, mentre il Lione è stato sconfitto. La finale si è giocata in un’atmosfera intensa e coinvolgente, con entrambe le squadre che hanno mostrato un buon livello di gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All’ Ullevaal Stadion di Oslo è andata in scena una finale di Champions League di calcio femminile ricca di spettacolo ed emozioni. Ancora una volta Barcellona e Lione si sono affrontate per contendersi il trofeo più prestigioso del calcio femminile europeo per club. Per la quarta volta nella storia della competizione — record condiviso — catalane e francesi si sono ritrovate una di fronte all’altra in una sfida tra due autentiche dinastie del panorama continentale, impreziosita dalla presenza di alcune delle migliori interpreti del calcio mondiale. A prevalere è stato con un 4-0 il Barça, che ha conquistato il suo quarto titolo dopo quelli del 2020-21, 2022-23 e 2023-24. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio femminile barcellona fa sua la champions league 2026 lione affossato a oslo
© Oasport.it - Calcio femminile, Barcellona fa sua la Champions League 2026: Lione affossato a Oslo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 4 vs 2 BAYERN | UEFA Women's Champions League | WERE GOING TO OSLO!

Video HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 4 vs 2 BAYERN | UEFA Women's Champions League | WERE GOING TO OSLO!

Sullo stesso argomento

Dove vedere in tv Barcellona-Lione, Finale Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streamingOggi, sabato 23 maggio, andrà in scena all’Ullevaal Stadion di Oslo (Norvegia) la finale della Champions League di calcio femminile.

Calcio a 5: lo Sporting di Merlim fa sua la Champions League! Battuto il Palma in maniera seccaLa Vitifrigo Arena di Pesaro ha restituito il suo verdetto: lo Sporting CP è la nuova squadra campione della UEFA Futsal Champions League.

champions league calcio femminile barcellona faIl Barcellona ha vinto la Champions League femminile di calcioIl Barcellona ha battuto 4-0 il Lione e ha vinto la Champions League femminile di calcio, la quarta nella sua storia, tutte negli ultimi sei anni. I gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo, due ... ilpost.it

champions league calcio femminile barcellona faCalcio femminile, Barcellona fa sua la Champions League 2026: Lione affossato a OsloAll’Ullevaal Stadion di Oslo è andata in scena una finale di Champions League di calcio femminile ricca di spettacolo ed emozioni. Ancora una volta ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web