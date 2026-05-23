Calabria ultimatum per il 118 | sindacati danno 10 giorni a Occhiuto

Notizia in breve

I sindacati della Calabria hanno dato un’ultimatum di 10 giorni al presidente della regione per risolvere le questioni relative al servizio di emergenza 118. La richiesta riguarda il passaggio del servizio a Azienda Zero e le conseguenze sulla gestione del personale. Inoltre, i mezzi di soccorso continuano a restare inattivi da diversi mesi, senza che siano state adottate soluzioni concrete. La situazione coinvolge anche le modalità di gestione e l’utilizzo delle risorse destinate al servizio di emergenza.