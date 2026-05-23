Calabria ultimatum per il 118 | sindacati danno 10 giorni a Occhiuto
I sindacati della Calabria hanno dato un’ultimatum di 10 giorni al presidente della regione per risolvere le questioni relative al servizio di emergenza 118. La richiesta riguarda il passaggio del servizio a Azienda Zero e le conseguenze sulla gestione del personale. Inoltre, i mezzi di soccorso continuano a restare inattivi da diversi mesi, senza che siano state adottate soluzioni concrete. La situazione coinvolge anche le modalità di gestione e l’utilizzo delle risorse destinate al servizio di emergenza.
?? Punti chiave Come influirà il passaggio ad Azienda Zero sulla gestione del personale? Perché i mezzi di soccorso restano fermi da diversi mesi? Quali rischi corre il sistema sanitario con l'arrivo dei turisti? Cosa accadrà se la Regione non risponderà entro dieci giorni??? In Breve Sindacati USB PI, Nursing UP e FSI-USAE chiedono incontro dopo un mese di silenzio. Passaggio personale dalle ASP ad Azienda Zero crea incertezza per centinaia di operatori. Guasti ai mezzi gestiti da società O . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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