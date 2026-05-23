Buon compleanno Joan Collins Francesco Protettì Brunella Tocci
Oggi si festeggiano diversi compleanni, tra cui quello di Joan Collins, attrice britannica nota per il suo ruolo in serie TV e film, e di Francesco Protettì, calciatore. Tra gli altri festeggiati ci sono anche De Silvestri, Ogbonna e Dino Sani, tutti calciatori, e Brunella Tocci. La giornata vede quindi una serie di celebrazioni per personaggi di diversi ambiti, dal cinema allo sport.
Buon compleanno Francesco Protettì, De Silvestri, Ogbonna, Dino Sani, Joan Collins, Michele Spera, Brunella Tocci, Franco Iseppi, Luigi Li Gotti, Antonis Samaras, Bruno Gentili, Pino Pisicchio, Enrico Cisnetto, Giacomo Scarpelli, Gian Pietro dal Moro, Bartolomeo Amidei, Daniele Massaro, Massimo Ceccherini, Carlo Martelli, Giovanni Lopez, Daniele Pecci, Rubens Barrichello, Valerio di Cesare, Simone Missiroli, Ezequiel Schelotto, Raffaele Alcibiade. Oggi 23 maggio compiono gli anni: Francesco Protettì, manager; Dino Sani, ex calciatore; Joan Collins, attrice; Bruno Alberti, ex sciatore, alpinista; Michele Spera, designer; Brunella Tocci,. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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