Buon compleanno Joan Collins Francesco Protettì Brunella Tocci

Notizia in breve

Oggi si festeggiano diversi compleanni, tra cui quello di Joan Collins, attrice britannica nota per il suo ruolo in serie TV e film, e di Francesco Protettì, calciatore. Tra gli altri festeggiati ci sono anche De Silvestri, Ogbonna e Dino Sani, tutti calciatori, e Brunella Tocci. La giornata vede quindi una serie di celebrazioni per personaggi di diversi ambiti, dal cinema allo sport.