Matilde Montinaro ha chiesto a Bungaro di scrivere un brano dedicato a suo padre, vittima di una strage. La canzone include parole che riflettono sulla paura e sulla perdita. Bungaro ha composto un testo che esprime emozioni legate alla scomparsa e alla memoria. La richiesta si è concentrata sulla volontà di restituire la voce di una persona scomparsa attraverso la musica.

? Domande chiave Come può la musica restituire la voce di un uomo scomparso?. Cosa ha chiesto Matilde Montinaro al cantautore Bungaro?. Quale distinzione traccia Antonio Montinaro tra paura e vigliaccheria?. Perché la data della strage è legata alla nascita dell'artista?.? In Breve Brano realizzato con Max Calò e il jazzista Raffaele Casarano per l'album Fuoco Sacro.. Incipit musicale basato su intervista di Antonio Montinaro sulla distinzione tra paura e vigliaccheria.. Lettera di Matilde Montinaro ricostruisce l'impatto dei 500 chili di tritolo sulla famiglia.. Bungaro nato il 23 maggio 1992 collega la propria data di nascita alla tragedia.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bungaro: un brano per Montinaro con le sue parole sulla paura

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