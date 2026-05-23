Brutto scontro lungo la Statale del Foscagno | 49enne in ospedale in gravi condizioni

Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10,30 lungo la Statale 301 del Passo del Foscagno, nel territorio di Livigno. Un uomo di 49 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sul numero di vetture coinvolte.