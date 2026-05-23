Brutto scontro lungo la Statale del Foscagno | 49enne in ospedale in gravi condizioni

Da sondriotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10,30 lungo la Statale 301 del Passo del Foscagno, nel territorio di Livigno. Un uomo di 49 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sul numero di vetture coinvolte.

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Grave incidente questa mattina attorno alle 10,30 lungo la Statale 301 del Passo del Foscagno nel territorio comunale di Livigno.Per ragioni ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tirano e dalla polizia locale di Livigno, entrambi intervenuti sul luogo del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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