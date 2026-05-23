Brucia la montagna di San Michele | vigili del fuoco in azione per tutta la notte e anche stamattina

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio sulla montagna di Monte San Michele, tra Caserta e Maddaloni. Le fiamme hanno interessato un'ampia area boschiva e sono continuate a bruciare durante tutta la notte. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, operando senza sosta anche stamattina per circoscrivere il rogo e evitare che si estendesse ulteriormente. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio.