Brucia la montagna di San Michele | vigili del fuoco in azione per tutta la notte e anche stamattina
Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio sulla montagna di Monte San Michele, tra Caserta e Maddaloni. Le fiamme hanno interessato un'ampia area boschiva e sono continuate a bruciare durante tutta la notte. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, operando senza sosta anche stamattina per circoscrivere il rogo e evitare che si estendesse ulteriormente. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio.
Da ieri (22 maggio) le montagne tra Caserta e Maddaloni, in particolare Monte San Michele, sono teatro di un vasto incendio che ha costretto l'intervento dei vigili del fuoco per tutta la notte. Le lingue di fuoco erano visibili da parecchi chilometri di distanza. Parecchie ore di lavoro per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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