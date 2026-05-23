Borse in salute fanno bene alle economie
Le borse in crescita sono spesso associate a un'economia in buona salute. Quando i mercati finanziari mostrano segnali positivi, si nota un miglioramento generale dell’attività economica. Questa relazione viene osservata con frequenza, anche se non è sempre una garanzia di stabilità futura. Gli analisti continuano a monitorare gli andamenti di mercato come indicatori di tendenze economiche più ampie. Tuttavia, non tutte le variazioni di mercato riflettono automaticamente condizioni reali dell’economia di uno Stato.
È sempre più diffuso il convincimento che i mercati finanziari in buona salute e in progresso siano sintomo di un buon andamento dell’economia dello Stato dove si trovano. Ma non si tratta di andamenti speculari, come testimonia il caso dell’indice Ftse Mib: negli ultimi 5 anni ha avuto una crescita di quasi il 100% e, negli ultimi 3 di oltre l’80%. Ma questi progressi non si sono minimamente tradotti nella crescita del Pil, che si è fermato complessivamente poco oltre il 2% nel triennio e poco sopra il 4% nei 5 anni. Le borse, da noi come nel resto del mondo, riflettono anche fattori speculativi, sia che salgano sia che scendano ed esprimono la scommessa del mercato e degli azionisti che le attività rispettino le previsioni di fatturato, utili e dividendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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