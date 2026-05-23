Boris Becker ha commentato che Jannik Sinner continua a migliorare, affermando che i suoi avversari sembrano ormai convinti di avere poche possibilità di vittoria contro di lui. Le dichiarazioni arrivano dopo le recenti prestazioni del tennista italiano, che mostrano un progresso costante. Becker ha sottolineato come la percezione degli avversari sia cambiata, evidenziando la crescente fiducia di Sinner sul campo.

Le parole di Boris Becker certificano ulteriormente la dimensione raggiunta da Jannik Sinner. L’ex tennista tedesco, intervenuto in una conferenza stampa organizzata da Eurosport alla vigilia del Roland Garros, ha analizzato nel dettaglio l’evoluzione del campione altoatesino, individuando nelle sue migliorie tecniche, atletiche e mentali le ragioni di un dominio sempre più evidente nel circuito. Becker, che in passato ha allenato Novak Djokovic e conosce perfettamente le dinamiche dell’élite mondiale, aveva già accostato Sinner al fuoriclasse serbo per continuità e livello espresso. Stavolta, però, il tedesco si è soffermato soprattutto sugli aspetti concreti che stanno rendendo il numero uno del ranking un avversario quasi ingestibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boris Becker impressionato da Sinner: “Continua a migliorare, i suoi avversari non credono di avere possibilità”

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