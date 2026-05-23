Borgomanero assegnati i premi Città gentile | chi sono i quattro cittadini scelti quest' anno

Si è tenuta nella mattinata di sabato 23 maggio, nel salone d'onore di villa Marazza a Borgomanero, la cerimonia di consegna del premio "Città gentile - Mitis civitas 2026". L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo filatelico numismatico e ha ricevuto il patrocinio dell'assessorato al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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