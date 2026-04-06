Borgomanero celebra la cortesia | al via le candidature per il premio Città Gentile 2026

A Borgomanero è partito il bando per la quarta edizione del Premio “Città Gentile”, promosso dal gruppo filatelico e numismatico “Achille Marazza” insieme al Comune e alle associazioni di categoria. L’iniziativa mira a riconoscere comportamenti cortesi e rispettosi nel quotidiano. Le candidature sono aperte e potranno essere presentate da cittadini, scuole o associazioni che vogliono segnalare esempi di gentilezza. La premiazione si svolgerà nel corso dell’anno 2026.

Giunto alla sua quarta edizione, il concorso invita i cittadini a segnalare lavoratori e commercianti che si distinguono per professionalità e gentilezza La Città di Borgomanero si prepara a premiare il lato più umano del lavoro quotidiano. Il gruppo filatelico e numismatico "Achille Marazza", in collaborazione con il Comune e le principali associazioni di categoria, ha ufficialmente aperto il bando per la IV edizione del Premio "Città gentile - Mitis Civitas 2026". Il ruolo dei cittadini è fondamentale: saranno proprio loro a indicare i possibili vincitori. Fino al 12 aprile 2026, chiunque potrà inviare una segnalazione via e-mail all'indirizzo premiocittagentile@gmail. 🔗 Leggi su Novaratoday.it “In/architettura 2026”: il ritorno del premio in Puglia e Basilicata Tra due mesi la scadenza per le candidatureDi Nino Sangerardi: Si ha tempo sino al 3 giugno 2026 per presentare le candidature per i Premi “IN/ARCHITETTURA 2026” promossi dall’Istituto... Sostenibilità, 10 tesi per il futuro: aperte le candidature al premio di laurea promosso da SymbolaC’è tempo fino al 31 gennaio per candidarsi alla seconda edizione del premio di laurea “10 tesi per la sostenibilità”, promosso da Fondazione...