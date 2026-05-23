Sabato 23 maggio alle 18, si disputa al Dall’Ara l’ultimo turno di campionato tra Bologna e Inter. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e tra i convocati ci sono tutti i giocatori disponibili. La partita si prevede equilibrata, con poche occasioni da rete, e si concluderà con ogni probabilità senza molte segnature. La sfida rappresenta la chiusura della stagione per entrambe le squadre.

I campioni d’Italia dell’Inter chiudono il loro campionato al Dall’Ara contro il Bologna nel match di sabato pomeriggio. Per i nerazzurri il trionfo in Coppa Italia ha contribuito a rendere la stagione decisamente positiva, e ora il club è già orientato verso il futuro. Il Biscione ha effettivamente staccato la spina e la settimana scorsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Inter (sabato 23 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Equilibrio e poche reti al Dall’Ara

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BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00 BONACINA LAGHEZZA – ZEZZA IV: MARCENARO VAR: PEZZUTO AVAR: BARONI x.com

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