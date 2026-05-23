Bologna Inter LIVE 3-1 | i nerazzurri rincorrono

Bologna e Inter si affrontano all’ultima giornata di Serie A, con il match che si tiene al Dall’Ara alle 18. La partita termina con un risultato di 3-1 a favore del Bologna. La sfida è valida per la 38ª giornata del campionato 202526. Seguiremo gli sviluppi della gara in tempo reale.

di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 48? – GOL DEL BOLOGNA. Zielinski devia il cross di Miranda e condanna Martìnez: il Bologna è ora sopra di due gol 45? – Tutto pronto per l’avvio della seconda frazione: possesso nerazzurro 43? – GOL DEL BOLOGNA. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GOL DI INTER BOLOGNA 3-1: TRIS E PRIMATO PER I NERAZZURRI!

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[Match Thread] Bologna vs Inter (Serie A, Matchday 38) reddit

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