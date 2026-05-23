Bologna-Inter | l’Inter festeggia il bis De Silvestri al bivio

L'Inter ha vinto la sua seconda partita consecutiva contro Bologna, confermando il successo precedente. Durante l'incontro, De Silvestri ha avuto un'occasione importante, che potrebbe influenzare il suo futuro. La squadra nerazzurra ha festeggiato il secondo trofeo in questa fase stagionale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui giocatori o sugli sviluppi successivi alla partita.

? Punti chiave Come influenzerà il futuro di De Silvestri la sua ultima sfida?. Chi sarà il protagonista della festa nerazzurra dopo il doppio trofeo?. Perché l'addio di Pedro e Sarri segna la fine di un'era?. Quali cambiamenti strutturali attendono il Bologna dopo il colpo della scorsa stagione?.? In Breve De Silvestri compie 38 anni e agisce come assistente tattico di Italiano.. Federico Dimarco vince il premio come miglior giocatore Serie A 2025-26.. Lazio ospita il Pisa alle ore 20:45 segnando l'addio di Pedro e Sarri.. Formazioni Bologna e Inter includono Skorupski, Barella, Zielinski e Lautaro Martinez.. Alle ore 18:00 di questo sabato 23 maggio 2026, lo Stadio Dall’Ara ospiterà il Bologna e l’Inter per un confronto che vede i nerazzurri celebrare il raggiungimento del doppio trofeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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