Bologna Inter Lautaro Martinez a disposizione di Chivu | il capitano sarà titolare

Lautaro Martinez è disponibile e sarà titolare nella partita tra Bologna e Inter, con Chivu che lo schiererà in campo. Il capitano nerazzurro ha recuperato dall’infortunio e si presenta come elemento di riferimento nell’attacco. La formazione ufficiale verrà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Siamo arrivati all’ ultimo appuntamento ufficiale della stagione 202526 per l’ Inter. I nerazzurri si preparano a chiudere un’annata trionfale sul campo del Bologna, potendo già esibire con orgoglio sia lo Scudetto sia la Coppa Italia appena conquistati e messi in bacheca. Si tratta di una sfida sostanzialmente irrilevante per quanto riguarda i verdetti e la classifica generale. LEGGI ANCHE: le ultimissime di calciomercato in casa Inter La scelta di Lautaro Martinez e il turnover di Chivu. Molti dei titolarissimi hanno già ottenuto il via libera per concentrarsi sulla preparazione in vista del torneo iridato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GOL DEL INTER SUL BOLOGNA CON LAUTARO MARTINEZ

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