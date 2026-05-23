Alle 18, l’Inter campione d’Italia affronta il Bologna allo stadio Dall’Ara, mentre alle 20,45 la Lazio riceve il Pisa. Questi sono gli ultimi incontri della stagione di Serie A in programma oggi, sabato 23 maggio. Le partite si svolgono in orari diversi e sono trasmesse in diretta televisiva.

Torna in campo la Serie A oggi, sabato 23 maggio, nell’ultimo atto della stagione. Alle 18 l’Inter campione d’Italia scenderà in campo contro il Bologna al Dall’Ara, mentre alle 20,45 toccherà alla Lazio ospitare il Pisa. Bologna-Inter. I nerazzurri proveranno a chiudere la loro straordinaria annata con i tre punti in terra emiliana. I rossoblù di Vincenzo Italiano, dal canto loro, con 55 punti in classifica sono già sicuri di chiudere il campionato all’ottavo posto. Probabili formazioni. Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano Inter (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Diouf, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bologna-Inter e Lazio-Pisa oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederle

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BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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