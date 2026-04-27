cagliari atalanta e lazio udinese oggi in serie a probabili formazioni e dove vederle in tv

Oggi, 27 aprile 2026, si giocano due partite di recupero della 34ª giornata di Serie A, dopo il pareggio senza reti tra Milan e Juventus nella partita di ieri sera. Le sfide sono Cagliari contro Atalanta e Lazio contro Udinese, entrambe programmate in serata. Le formazioni probabili sono state annunciate e le partite saranno trasmesse in diretta televisiva.

Due posticipi oggi, 27 aprile 2026, chiudono la 34 ª giornata di Serie A, che nella gara di ieri sera ha visto il pareggio per 0-0 tra Milan-Juventus: sono Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. La squadra di Palladino torna in campo questo pomeriggio dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro i biancocelesti e va in trasferta in Sardegna, mentre la Lazio inizia contro i friulani un treno di partite che la porterà a maggio a giocare in una settimana contro l’Inter (due volte in casa, la seconda è la finale di Coppa Italia) e l’ultima nel derby contro la Roma. 1 punto a testa tra Milan e Juve?? #MilanJuve pic.twitter.comYtMRZH0Ea4 — Lega Serie A (@SerieA) April 26, 2026 I risultati della 34 ª giornata.🔗 Leggi su Lapresse.it

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