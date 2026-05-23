bologna inter 3 3 rimonta nerazzurra nel finale

Notizia in breve

L’Inter ha rimontato da 3-1 a 3-3 nel finale della partita contro il Bologna, evitando così una sconfitta che avrebbe concluso la stagione senza vittorie. La squadra ha recuperato due gol negli ultimi minuti, impedendo una sconfitta che avrebbe segnato la conclusione di una stagione in cui ha conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. La partita si è conclusa con un pareggio, grazie a una rimonta negli ultimi minuti.