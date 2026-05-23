Bologna-Inter 3-3 rimonta nerazzurra nel finale
L’Inter ha rimontato da 3-1 a 3-3 nel finale della partita contro il Bologna, evitando così una sconfitta che avrebbe concluso la stagione senza vittorie. La squadra ha recuperato due gol negli ultimi minuti, impedendo una sconfitta che avrebbe segnato la conclusione di una stagione in cui ha conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. La partita si è conclusa con un pareggio, grazie a una rimonta negli ultimi minuti.
L’Inter recupera in extremis una partita che pareva compromessa ed evita così di concludere con una sconfitta una stagione trionfale, che l’ha vista vincere scudetto e Coppa Italia. Finisce 3-3 Bologna-Inter, match dell’ultima giornata del campionato di Serie A giocato allo stadio ‘Dall’Ara’. Nel primo tempo Campioni d’Italia in vantaggio con una punizione di Dimarco al 22?, che onora così il premio di miglior giocatore della serie A per la stagione 20252026, appena conquistato. Immediato però il pareggio di Bernardeschi al 25?. Felsinei avanti prima del 45? con Pobega. A inizio ripresa l’allungo della squadra di Vincenzo Italiano che si porta sul 3-1 grazie a un autogol di Zielinski. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Bologna-Inter, il commento della semifinale di Supercoppa Italiana
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