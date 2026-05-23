Decimo turno di Eliteserien norvegese e a distanza di 2 settimane dalla finale di coppa di Norvegia si affrontano BodoGlimt e Brann Bergen. I superlaget pagano qualche stop di troppo e lo scontro diretto perso contro il Viking e sono attardati in classifica a -5 dalla vetta. Intanto si sono portati a casa il primo trofeo stagionale e la squadra di Knutsen. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Brann Bergen (domenica 24 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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Bodø/Glimt - Brann | 2026 Norwegian Football Cup Final

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