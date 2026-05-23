Bodo Glimt-Brann Bergen domenica 24 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio 2026 alle 16:00 si gioca il decimo turno di Eliteserien tra BodoGlimt e Brann Bergen. La partita si svolge a due settimane dalla finale di coppa di Norvegia tra le stesse squadre.

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Decimo turno di Eliteserien norvegese e a distanza di 2 settimane dalla finale di coppa di Norvegia si affrontano BodoGlimt e Brann Bergen. I superlaget pagano qualche stop di troppo e lo scontro diretto perso contro il Viking e sono attardati in classifica a -5 dalla vetta. Intanto si sono portati a casa il primo trofeo stagionale e la squadra di Knutsen. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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