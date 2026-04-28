Tromso-Brann Bergen mercoledì 29 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 19:00 si svolge la partita tra Tromsø e Brann Bergen, match valido per l'Eliteserien. Il Tromsø, attualmente primo in classifica, scenderà in campo con la speranza di mantenere la posizione di vertice. La formazione ospite, il Brann Bergen, arriva a questa sfida con l’obiettivo di ottenere punti e migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già pubblicate.

Anticipo di Eliteserien che vede il Tromso di Vik attuale capolista in solitaria che affronta il Brann Bergen. I Gutan sono partiti a razzo con 6 vittorie e 1 pareggio in 7 gare, e hanno 4 punti di vantaggio sui campioni uscenti del Viking e addirittura 12 su un BodoGlimt che deve recuperare 3 gare. Sono appena 2 i gol subiti, con il Sandefjord. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tromso-Brann Bergen (mercoledì 29 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Tromso-Lillestrom (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi anticipa il turno numero 15 di Eliteserien norvegese in vista degli impegni europei estivi della capolista Tromso e del Lillestrom detentore della... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tromso-Brann Bergen (mercoledì 29 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Tromso-Brann Bergen mercoledì 29 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 29 aprile: i Gunners sfidano i Colchoneros al Metropolitano; Sporting Braga-Friburgo (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Primo round a... Tromso-Brann Bergen (mercoledì 29 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Jj30Igv #scommesse #pronostici x.com