Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti a casa a Portocannone, in provincia di Campobasso. Le sue condizioni sono considerate disperate. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la piccola in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti cas a a Portocannone, in provincia di Campobasso. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all’esterno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un’auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell’accaduto ha soccorso la bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimba di 22 mesi investita dal padre: è gravissima. Tragico incidente in Molise

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Portocannone, bimba di 22 mesi investita dallauto del padre: è gravissima, indaga la Procura

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