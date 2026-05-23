Beviamoci Su | Chiara Giannotti e il ruolo delle donne nel settore del vino
Nel nuovo episodio di Beviamoci Su, Chiara Giannotti, nota sui social come Vino, parla del suo ruolo nel settore enologico. La puntata si concentra sulla presenza femminile nel mondo del vino, con Giannotti che condivide esperienze e prospettive. Il podcast si rivolge a un pubblico appassionato di wine & lifestyle, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e le opportunità per le donne nel settore.
Nel nuovo episodio di Beviamoci Su, il podcast che sta conquistando sempre più appassionati del mondo wine & lifestyle, protagonista è Chiara Giannotti, conosciuta sui social come vino.tv. Con un passato da imprenditrice e una famiglia radicata nel settore vitivinicolo, Chiara rappresenta una voce autorevole in un panorama spesso dominato da improvvisazione. La sua è una comunicazione consapevole, costruita su competenze solide e una profonda conoscenza del vino. Durante la puntata si affronta un tema centrale: il ruolo delle donne nel mondo del vino. Non solo storytelling, ma anche numeri e realtà concrete che raccontano come in Italia sempre più donne siano alla guida di cantine di eccellenza, contribuendo in modo decisivo alla crescita qualitativa del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Beviamoci Su: Chiara Giannotti e il ruolo delle donne nel settore del vino
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