Nel nuovo episodio di Beviamoci Su, il podcast che sta conquistando sempre più appassionati del mondo wine & lifestyle, protagonista è Chiara Giannotti, conosciuta sui social come vino.tv. Con un passato da imprenditrice e una famiglia radicata nel settore vitivinicolo, Chiara rappresenta una voce autorevole in un panorama spesso dominato da improvvisazione. La sua è una comunicazione consapevole, costruita su competenze solide e una profonda conoscenza del vino. Durante la puntata si affronta un tema centrale: il ruolo delle donne nel mondo del vino. Non solo storytelling, ma anche numeri e realtà concrete che raccontano come in Italia sempre più donne siano alla guida di cantine di eccellenza, contribuendo in modo decisivo alla crescita qualitativa del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Beviamoci Su: Chiara Giannotti e il ruolo delle donne nel settore del vino

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