Beverly Hills Cop | Axel Foley e le banane nel tubo di scappamento ecco cosa succede davvero

Una scena di Beverly Hills Cop, in cui il personaggio di Eddie Murphy inserisce delle banane nel tubo di scappamento di un'auto, ha causato preoccupazioni in alcuni ambienti negli Stati Uniti. Tuttavia, esperti di fisica hanno chiarito che questa azione non avrebbe effetti dannosi sull’auto o sulla sicurezza. La scena, considerata una gag comica, non rappresenta una reale minaccia o una pratica fattibile, e la fisica dimostra che non ci sono rischi concreti associati a questa azione.

Una delle gag della commedia poliziesca ha scatenato il panico negli Stati Uniti, ma la fisica smentisce il poliziotto di Eddie Murphy. Uno dei titoli più amati della filmografia di Eddie Murphy, Beverly Hills Cop - Un Piedipiatti A Beverly Hills torna oggi in seconda serata su Italia 1. Il lungometraggio con protagonista Eddie Murphy nel ruolo dell'irriverente detective Axel Foley è diventato una pietra miliare del cinema d'azione-comico. La combinazione di umorismo, action e una colonna sonora accattivante lo ha reso un successo immediato, consolidando la presenza di Eddie Murphy come una delle star più importanti del decennio. L'atteggiamento spavaldo e carismatico di Foley, insieme al suo stile distintivo, ha influenzato film e serie tv, rendendo Beverly Hills Cop uno dei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Beverly Hills Cop (1984) | Axel Foley Stops a Robbery in a Strip Club

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