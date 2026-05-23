Bastoni la dedica della moglie dopo una stagione difficile | Abbiamo trasformato il dolore in corazza – FOTO

Notizia in breve

Dopo una stagione difficile segnata da critiche e polemiche, Bastoni ha ricevuto una dedica dalla moglie. La donna ha scritto che la famiglia e il mondo nerazzurro non lo hanno mai abbandonato, e ha aggiunto che hanno trasformato il dolore in una corazza. La foto pubblicata mostra il difensore con la famiglia, in un momento di vicinanza e sostegno.