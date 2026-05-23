Barbara D’Urso sta preparando una docuserie in cui intende raccontare la propria versione dei fatti. La produzione del progetto ha generato tensioni con Pier Silvio Berlusconi, che non sembra essere soddisfatto dell’iniziativa. La notizia è stata diffusa da fonti vicine all’ambiente televisivo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle tempistiche.

Barbara D’Urso sarebbe pronta a raccontare la propria verità attraverso una docuserie che starebbe già creando tensioni con Pier Silvio Berlusconi. Intanto emergono nuove indiscrezioni sui rapporti con Mediaset e sul futuro professionale della conduttrice. Leggi anche: Barbara D’Urso spara a zero contro Berlusconi: «Licenziata per vendetta», poi la rivelazione sull’insulto shock da parte di Mediaset Barbara D’Urso è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica dopo una lunga intervista. La conduttrice, infatti, ha parlato senza filtri a La Stampa, raccontando del suo addio a Mediaset, della battaglia legale in corso e dei rapporti ormai incrinati con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi che per anni l’ha resa uno dei volti simbolo di Canale 5. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso fa tremare Mediaset con la sua docuserie: pronta a rivelare tutto, Pier Silvio non è contento!

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