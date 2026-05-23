Assemblea straordinaria in Cattedrale attese comunicazioni su Di Pietro e sul futuro della diocesi

Notizia in breve

Un’assemblea straordinaria si è tenuta in cattedrale, attirando l’attenzione del mondo ecclesiastico locale. Durante l’incontro sono state comunicate informazioni riguardanti una figura nota e il futuro della diocesi. La convocazione ha suscitato immediatamente interesse tra i membri della comunità religiosa, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti trattati.