Assemblea straordinaria in Cattedrale attese comunicazioni su Di Pietro e sul futuro della diocesi

Da messinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’assemblea straordinaria si è tenuta in cattedrale, attirando l’attenzione del mondo ecclesiastico locale. Durante l’incontro sono state comunicate informazioni riguardanti una figura nota e il futuro della diocesi. La convocazione ha suscitato immediatamente interesse tra i membri della comunità religiosa, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti trattati.

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Una convocazione straordinaria che ha immediatamente acceso l’attenzione dell’ambiente ecclesiastico messinese. Questa mattina, sabato 23 maggio, alle 11.30, l’arcivescovo di Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Giovanni Accolla, riunirà nella Basilica Cattedrale il clero, le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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