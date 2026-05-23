Assemblea straordinaria in Cattedrale attese comunicazioni su Di Pietro e sul futuro della diocesi
Un’assemblea straordinaria si è tenuta in cattedrale, attirando l’attenzione del mondo ecclesiastico locale. Durante l’incontro sono state comunicate informazioni riguardanti una figura nota e il futuro della diocesi. La convocazione ha suscitato immediatamente interesse tra i membri della comunità religiosa, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti trattati.
Una convocazione straordinaria che ha immediatamente acceso l’attenzione dell’ambiente ecclesiastico messinese. Questa mattina, sabato 23 maggio, alle 11.30, l’arcivescovo di Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Giovanni Accolla, riunirà nella Basilica Cattedrale il clero, le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Dalla terra di Capaci alla Cattedrale: l'olio simbolo della lotta alla mafia diventa sacro per la DiocesiL'iniziativa rinnova il legame tra le istituzioni e la Chiesa nel segno della legalità.
Terni, l’assemblea d’istituto del Liceo Galilei diventa un’occasione per riflettere sul futuro della città e sul disagio giovanileDisagio giovanile e futuro della città sono state le tematiche centrali dell'assemblea d'istituto di aprile del liceo scientifico Galileo Galilei di...