arsenal north london forever

Un tifoso dell’Arsenal ha condiviso un pensiero intenso sul calcio e sulla sua influenza nella vita. Ha detto che il calcio ha un peso troppo grande e che spesso si confondono emozioni e pensieri, arrivando a chiedersi se la propria vita sia negativa a causa delle sconfitte della squadra o viceversa. La sua riflessione si concentra sul legame emotivo con il club, che lo porta a perdere lucidità.

“Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po’ ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l’Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l’Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto! Ma. non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano tre minuti alla fine e stai due a uno in una semifinale e ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione, tutti completamente persi senza nient’altro nella testa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Arsenal Vs Chelsea North London Forever

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