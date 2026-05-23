Arriva il caldo estivo | le previsioni della settimana

Dopo giorni di instabilità con temperature rigide e piogge, si prevede un aumento delle temperature questa settimana. Le condizioni meteorologiche si stabilizzano, annunciando l’arrivo del caldo estivo.

Passati i giorni di instabilità meteorologica, che hanno visto Bologna colpita da temperature piuttosto rigide e qualche pioggia, sembra finalmente essere arrivata la bella stagione.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayPer la prossima settimana, infatti, sono attese giornate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

Sullo stesso argomento

Previsioni meteo Livorno, stop al caldo estivo: dal 13 aprile tornano le pioggeL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al...

Pasqua e Pasquetta con sbalzo termico, caldo (quasi) estivo e rischio valanghe: le previsioni meteo(Adnkronos) – Da un lato il cielo azzurro e temperature quasi estive, dall'altro il pericolo che arriva dalla neve in rapido scioglimento.

Meteo weekend, arriva il primo caldo estivo: anticiclone africano, afa e temperature oltre i 30°C x.com

Caldo africano sull’Italia: arriva l’estate di maggio con picchi fino a 35 gradiTemperature fuori controllo al Centro-Nord: la prima ondata di calore del 2026 farà impennare i termometri fino a 7 gradi oltre la media stagionale ... giornalelavoce.it

Cane che lotta con il caldo estivo? reddit

Meteo: arriva un anticiclone estivo con la prima ondata di caldo ad oltre 30°C. Il punto di Lorenzo TediciE’ arrivata l’Estate in anticipo: quali valori dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e quando toccheremo l'apice di questa ondata di calore? Ci risponde Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile me ... ilmeteo.it