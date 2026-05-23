Arriva il caldo estivo | le previsioni della settimana
Dopo giorni di instabilità con temperature rigide e piogge, si prevede un aumento delle temperature questa settimana. Le condizioni meteorologiche si stabilizzano, annunciando l’arrivo del caldo estivo.
Passati i giorni di instabilità meteorologica, che hanno visto Bologna colpita da temperature piuttosto rigide e qualche pioggia, sembra finalmente essere arrivata la bella stagione.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayPer la prossima settimana, infatti, sono attese giornate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate
Sullo stesso argomento
Previsioni meteo Livorno, stop al caldo estivo: dal 13 aprile tornano le pioggeL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al...
Pasqua e Pasquetta con sbalzo termico, caldo (quasi) estivo e rischio valanghe: le previsioni meteo(Adnkronos) – Da un lato il cielo azzurro e temperature quasi estive, dall'altro il pericolo che arriva dalla neve in rapido scioglimento.
Meteo weekend, arriva il primo caldo estivo: anticiclone africano, afa e temperature oltre i 30°C x.com
METEO ITALIA FINE SETTIMANA. ARRIVA IL PRIMO, VERO, CALDO ESTIVO. PUNTE DI 30 GRADI CON PERCEZIONE DI AFA. LE REGIONI INTERESSATE. LE PREVISIONI DELL’AEREONAUTICA MILITARE PER IL 23 ED IL 24/05/26. LEGGI LA NOTIZIA I facebook
Caldo africano sull’Italia: arriva l’estate di maggio con picchi fino a 35 gradiTemperature fuori controllo al Centro-Nord: la prima ondata di calore del 2026 farà impennare i termometri fino a 7 gradi oltre la media stagionale ... giornalelavoce.it
Cane che lotta con il caldo estivo? reddit
Meteo: arriva un anticiclone estivo con la prima ondata di caldo ad oltre 30°C. Il punto di Lorenzo TediciE’ arrivata l’Estate in anticipo: quali valori dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e quando toccheremo l'apice di questa ondata di calore? Ci risponde Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile me ... ilmeteo.it