Arriva il caldo estivo | le previsioni della settimana

Da bolognatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo giorni di instabilità con temperature rigide e piogge, si prevede un aumento delle temperature questa settimana. Le condizioni meteorologiche si stabilizzano, annunciando l’arrivo del caldo estivo.

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