Arezzo apre i portoni | domenica gratis tra castelli ville e giardini che di solito si guardano da dietro il cancello

Notizia in breve

Domenica è possibile visitare gratuitamente castelli, ville e giardini storici aperti al pubblico ad Arezzo. Le strutture solitamente chiuse o accessibili solo con biglietto saranno visitabili senza costi, offrendo l’opportunità di entrare in luoghi spesso riservati. La giornata di apertura gratuita permette di scoprire ambienti spesso visibili solo dall’esterno, come cortili, sale e giardini. L’iniziativa coinvolge diverse proprietà storiche della zona, che apriranno le loro porte ai visitatori senza prenotazione.