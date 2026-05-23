Arezzo apre i portoni | domenica gratis tra castelli ville e giardini che di solito si guardano da dietro il cancello
Domenica è possibile visitare gratuitamente castelli, ville e giardini storici aperti al pubblico ad Arezzo. Le strutture solitamente chiuse o accessibili solo con biglietto saranno visitabili senza costi, offrendo l’opportunità di entrare in luoghi spesso riservati. La giornata di apertura gratuita permette di scoprire ambienti spesso visibili solo dall’esterno, come cortili, sale e giardini. L’iniziativa coinvolge diverse proprietà storiche della zona, che apriranno le loro porte ai visitatori senza prenotazione.
Quante volte passando davanti a un castello, una villa o un giardino storico ci siamo detti: “Chissà come sarà là dentro?”. Ecco, domenica 24 maggio arriva l’occasione buona per togliersi la curiosità senza dover sposare un conte o vincere al Superenalotto. Torna infatti la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), una sorta di “porte aperte” del patrimonio privato italiano: oltre 450 dimore in tutta Italia apriranno gratuitamente ai visitatori, trasformando il Paese nel più grande museo diffuso d’Italia. Anche la provincia di Arezzo farà la sua parte con dieci luoghi normalmente poco accessibili, tra castelli medievali, ville storiche e antiche tenute. 🔗 Leggi su Lortica.it
Sullo stesso argomento
Castelli, ville, parchi e giardini segreti: domenica alla scoperta delle meraviglie toscaneFirenze, 21 maggio 2026 – Oltre 90 dimore storiche apriranno le porte ai visitatori in Toscana domenica 24 maggio in occasione della XVI edizione...
Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio
Restaurati i portoni della Cattedrale di ArezzoSono tornati al loro antico splendore i tre portoni d'ingresso della Cattedrale di Arezzo, oggetto di un accurato intervento di restauro appena concluso. Il progetto ha riportato alla piena ... ansa.it
Diocesi: Arezzo, inaugurato il restauro dei tre portoni d’ingresso della cattedraleÈ stato inaugurato il restauro dei tre portoni di ingresso della cattedrale di Arezzo; un attento intervento che ne ha restituito la bellezza originaria e la piena funzionalità. Lo riferisce una nota ... agensir.it