Antonella Elia e Adriana Volpe si rincontrano a Roma | Noi ci amiamo
Antonella Elia e Adriana Volpe si sono incontrate di nuovo a Roma, dopo aver partecipato al Grande Fratello VIP. Le due si sono riavvicinate grazie a una ritrovata amicizia e sono state fotografate mentre si abbracciavano e si scambiavano parole. La scena si è svolta nel centro della città, dove le due donne sono state viste camminare insieme, sorridenti e serene.
Dopo il GF VIP, complice la ritrovata amicizia, Antonella Elia ed Adriana Volpe si ritrovano di nuovo insieme nella città eterna: Roma. Le due showgirl documentano l’incontro nelle storie Instagram in cui Adriana Volpe sottolinea: “Noi ci amiamo”. In Via del Corso Antonella conferma di aver ritrovato la sua amica del cuore. Le due artiste si baciano ed abbracciano affettuosamente. In tenuta sportiva, Antonella mentre è intenta a recarsi al bar, ed Adriana mentre aspetta la figlia impegnata in commissioni, si intrattengono in uno scambio di battute che fa parte non più di un gioco da reality ma della ritrovata e agognata quotidianità. Adriana coglie l’occasione per invitare Antonellina a casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Antonella Elia ed Adriana Volpe si incontrano a Roma
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