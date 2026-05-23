Antonella Elia e Adriana Volpe si rincontrano a Roma | Noi ci amiamo

Notizia in breve

Antonella Elia e Adriana Volpe si sono incontrate di nuovo a Roma, dopo aver partecipato al Grande Fratello VIP. Le due si sono riavvicinate grazie a una ritrovata amicizia e sono state fotografate mentre si abbracciavano e si scambiavano parole. La scena si è svolta nel centro della città, dove le due donne sono state viste camminare insieme, sorridenti e serene.