Andrea accusa choc Reati sessuali nella dimora reale
Un ex membro della famiglia reale è stato arrestato e rilasciato in seguito a accuse di reati sessuali in una residenza ufficiale. Le autorità hanno confermato l’arresto, avvenuto poche ore dopo la notifica, senza fornire dettagli sulle accuse specifiche. La persona coinvolta è stata interrogata e poi rilasciata in attesa di ulteriori sviluppi. La notizia ha suscitato grande attenzione nei media britannici e tra il pubblico.
La denuncia di una donna mette ancora più nei guai l'ex principe. Indaga la polizia Londra Cattive notizie per Andrea Mountbatten Windsor. L'ex principe, arrestato e subito rilasciato il 19 febbraio scorso, ma ancora sotto inchiesta perché sospettato di aver condiviso informazioni confidenziali con il finanziere pedofilo Epstein, adesso potrebbe venir inquisito anche per molestie sessuali. Sembra infatti che la polizia tema che i testimoni possano pensare che l'indagine partita in febbraio si limiti soltanto ad eventuali abusi d'ufficio, mentre in realtà si tratta di un caso molto più complesso che potrebbe includere abusi di potere, molestie sessuali e corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026
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