andrea accusa choc reati sessuali nella dimora reale

Notizia in breve

Un ex membro della famiglia reale è stato arrestato e rilasciato in seguito a accuse di reati sessuali in una residenza ufficiale. Le autorità hanno confermato l’arresto, avvenuto poche ore dopo la notifica, senza fornire dettagli sulle accuse specifiche. La persona coinvolta è stata interrogata e poi rilasciata in attesa di ulteriori sviluppi. La notizia ha suscitato grande attenzione nei media britannici e tra il pubblico.